Осужденный в Крыму Балух голодает уже почти две недели

"Уже две недели голодает осужденный за украинский флаг украинец Владимир Балух. В оккупированном Крыму российский бесчеловечный режим приговорил его к 2,8 лет - за свой флаг на своем доме", - написала Геращенко.

Она также отметила, что к нему нет допуска международных миссий, МККК, обмудсмена, консулов.

"О нем и десятках других политзаключенных Кремля мы говорим на всех международных встречах и ожидаем от мира усиления давления на РФ для освобождения незаконно удерживаемых", - добавила Геращенко.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, осужденный оккупационными властями Крыма, объявил бессрочную голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.

Как сообщал УНН, Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.