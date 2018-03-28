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Засуджений у Криму Балух голодує уже майже два тижні

Засуджений у Криму Балух голодує уже майже два тижні

Київ • УНН

 • 8795 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Уже два тижні голодує засуджений за український прапор українець Володимир Балух. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вже два тижні голодує засуджений за український прапор українець Володимир Балух. В окупованому Криму російський нелюдський режим засудив його до 2,8 років - за свій прапор на своєму домі", - написала Геращенко.

Вона також відзначила, що до нього немає допуску міжнародних місій, МКЧХ, обмудсмена, консулів.

"Про нього й десятки інших політв'язнів Кремля ми говоримо на всіх міжнарожних зустрічах й очікуємо від світу посилення тиску на РФ для звільнення незаконно утримуваних", - додала Геращенко.

Нагадаємо, український активіст Володимир Балух, засуджений окупаційною владою Криму, оголосив безстрокове голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку.

Як повідомляв УНН, Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.

Українські Національні Новини

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