Заместителя мэра Славянска арестовали за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Заместителя мэра Славянска арестовали сроком на 60 дней за взятку в размере 150 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Сегодня, 18 ноября, Краматорский городской суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал для заместителя главы Славянского городского совета меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс грн.
Сейчас прокуратура области готовит апелляционную жалобу в суд высшей инстанции с требованием увеличить должностному лицу сумму залога.
Напомним, как сообщал УНН, заместителя мэра Славянска задержали на взятке в 150 тыс. грн.
Указанные деньги должностное лицо требовало и получило от частного предпринимателя за победу в конкурсе по приобретению в собственность здания бывшего детского сада для проведения хозяйственной деятельности.
Действия должностного лица квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).