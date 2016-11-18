Заступника мера Слов'янська заарештували за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Заступника мера Слов'янська заарештували строком на 60 днів за хабар у розмірі 150 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Сьогодні, 18 листопада, Краматорський місцевий суд підтримав клопотання прокуратури та обрав для заступника голови Слов’янської міської ради міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але з альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис грн.
Наразі прокуратура області готує апеляційну скаргу до суду вищої інстанції з вимогою збільшити посадовцю суму застави.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, заступника мера Слов'янська затримали на хабарі в 150 тис. грн.
Вказані гроші посадовець вимагав та отримав від приватного підприємця за перемогу в конкурсі з приводу придбання у власність будівлі колишнього дитячого садку для проведення господарської діяльності.
Дії посадовця кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди).