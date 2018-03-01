Замглавы "Совета министров Республики Крым" будут заочно судить за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Прокуратурой АР Крым направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Севастопольского городского совета, в дальнейшем назначенного на должность министра информации и массовых коммуникаций Автономной Республики Крым, по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба АР Крым, передает УНН.
"Сейчас лицо занимает так называемую должность "заместителя председателя Совета министров Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым "так называемой" Республики Крым", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 года он оказал помощь и содействие оккупации Крыма.
Обвиняемый способствовал и продолжает способствовать представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины и организации информационной экспансии путем внедрения внутренней политики государства оккупанта на территории Крыма, обеспечивает длительную оккупацию АР Крым.
В частности, при его непосредственном участии проходили заседания так называемого "Совета министров Республики Крым", на котором принимались решения по внедрению норм и стандартов на территории оккупированного Крыма, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Как сообщал УНН, ГПУ разрешили осуществлять заочное следствие в отношении "экс-прокурора прокуратуры Крыма" Натальи Поклонская.