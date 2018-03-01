Заступника голови "Ради міністрів Республіки Крим" заочно судитимуть за держзраду

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Прокуратурою АР Крим направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Севастопольської міської ради, в подальшому назначеного на посаду міністра інформації і масових комунікацій Автономної Республіки Крим, за обвинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба АР Крим, передає УНН.

“Наразі особа обіймає так звану посаду “заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым” так званої “Республики Крым”, — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 року він надав допомогу і сприяв окупації Криму.

Обвинувачений сприяв та продовжує сприяти представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України та організації інформаційної експансії шляхом впровадження внутрішньої політики держави окупанта на території Криму, що забезпечує тривалу окупацію АР Крим.

Зокрема, за його безпосередньої участі відбувалися засідання так званого “Совета министров Республики Крым”, на якому приймалися рішення щодо впровадження норм та стандартів на території окупованого Криму, у відповідність до законодавства Російської Федерації.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Як повідомляв УНН, ГПУ дозволили здійснювати заочне слідство щодо “екс-прокурора прокуратури Криму” Наталії Поклонської.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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