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Замминистра: для обеспечения украинцев жильем необходимо 70 лет

Киев • УНН

 • 5898 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украине необходимо около одного миллиарда квадратных метров жилья. При существующих темпах строительства для удовлетворения этой потребности в жилье необходимо не менее 70 лет. Об этом в интервью специализированному порталу по недвижимости "МЕтри" рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает УНН.

Замминистра: для обеспечения украинцев жильем необходимо 70 лет

"Если мы ежегодно строим около 15 млн кв. м жилья, а нужен миллиард, так что для удовлетворения всей потребности существующими темпами нам нужно будет еще около 70 лет. А еще нужно учесть старение имеющегося жилья и коммуникаций", - сказал Парцхаладзе, сравнив средний показатель жилой площади, приходящейся на украинца с европейским показателем: на украинца приходится 23 кв.м жилья, тогда как на европейца - около 50 кв.м.

В то же время он подчеркнул, что нужно учитывать и уровень доходов населения.

"Если будет расти уровень доходов населения, будет расти и уровень продаж жилья. Во многом этому будут способствовать такие инструменты, как ипотека, арендное жилье, лизинг. Поэтому важно, чтобы эти инструменты развивались", - объяснил заместитель министра и добавил, что надеется на то, что заработают механизмы, которые способствуют повышению платежеспособного спроса.

Как сообщал УНН, в Украине высокая потребность населения в жилье. Согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья как чрезвычайно высокий.

"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - отметил президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

В то же время застройщик отмечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочку или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей суммы стоимости жилья для оплаты сразу.

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