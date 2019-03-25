Заступник міністра: для забезпечення українців житлом необхідно 70 років
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна потребує близько одного мільярда квадратних метрів житла. За існуючих темпів будівництва для задоволення цієї потреби у житлі необхідно не менше 70 років. Про це в інтерв'ю спеціалізованому порталу з нерухомості “МЕтри” розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.
“Якщо ми щорічно будуємо близько 15 млн кв. м житла, а потрібен мільярд, то для задоволення всієї потреби існуючими темпами нам потрібно буде ще близько 70 років. А ще ж потрібно врахувати старіння наявного житла і комунікацій”, — сказав Парцхаладзе, порівнявши середній показник житлової площі, що припадає на українця з європейським показником: на українця припадає 23 кв.м житла, тоді як на європейця — близько 50 кв.м.
Водночас він наголосив, що потрібно враховувати і рівень доходів населення.
“Якщо зростатиме рівень доходів населення, буде зростати і рівень продажів житла. Багато в чому цьому сприятимуть такі інструменти, як іпотека, орендне житло, лізинг. Тому важливо, щоб ці інструменти розвивалися”, — пояснив заступник міністра та додав, що сподівається на те, що запрацюють механізми, які сприяють підвищенню платоспроможного попиту.
Як повідомляв УНН, в Україні висока потреба населення у житлі. Згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як у Європі — лише 17%. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла як надзвичайно високий.
“Запит на нові об’єкти, зокрема у „Київміськбуді“, дуже великий. Як і потреба людей у житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%”, — зазначив президент ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір.
Водночас забудовник зазначає, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочку або можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суми вартості житла для оплати відразу.