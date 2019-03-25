Заступник міністра: для забезпечення українців житлом необхідно 70 років

КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна потребує близько одного мільярда квадратних метрів житла. За існуючих темпів будівництва для задоволення цієї потреби у житлі необхідно не менше 70 років. Про це в інтерв'ю спеціалізованому порталу з нерухомості “МЕтри” розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.