Заместитель комитета ВР по вопросам банковской деятельности задекларировал 133 млн грн наличности

Согласно декларации, в прошлом году Р.Демчак получил получил заработную плату в объеме 79 тыс. 202 тыс. грн, работая в Верховной Раде. А жена нардепа получила доход от отчуждения движимого имущества в объеме 1 млн 152 тыс. грн.

Р.Демчак задекларировал наличные средства на сумму 133 млн грн. При этом на банковских счетах размещены 2 тыс. 726 грн, 10 грн и 386 фунтов стерлингов (жена).

Как отмечается в декларации, Р.Демчак имеет квартиру в совместной собственности (33,3%) общей площадью 49,9 кв.м. Также он задекларировал два жилых дома в Липовце в Винницкой области и в Крюковщине Киевской области общей площадью 27,8 кв.м. и 377,4 кв.м соответственно, которые находятся в другом праве пользования (проживает в доме, принадлежащем отцу). Также Р.Демчак задекларировал жилой дом в Великобритании, площадью 355 кв.м., который находится в аренде.

Р.Демчак в декларации за прошлый год задекларировал двое часов, свои и жены. Часы нардепа Chopard Happy Chronograph, согласно декларации, стоят 272 тыс. грн.

В собственности Р.Демчака есть легковой автомобиль Land Rover 2012 выпуска, стоимостью 540 тыс. 603 грн.

Также нардеп задекларировал акции объемом 4 млн 410 тыс. 300 грн.