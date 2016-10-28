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Заместитель комитета ВР по вопросам банковской деятельности задекларировал 133 млн грн наличности

Киев • УНН

 • 10967 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак задекларировал 133 млн грн наличности, квартиру, двое часов, акции и авто, передает УНН.

Согласно декларации, в прошлом году Р.Демчак получил получил заработную плату в объеме 79 тыс. 202 тыс. грн, работая в Верховной Раде. А жена нардепа получила доход от отчуждения движимого имущества в объеме 1 млн 152 тыс. грн.

Р.Демчак задекларировал наличные средства на сумму 133 млн грн. При этом на банковских счетах размещены 2 тыс. 726 грн, 10 грн и 386 фунтов стерлингов (жена).

Как отмечается в декларации, Р.Демчак имеет квартиру в совместной собственности (33,3%) общей площадью 49,9 кв.м. Также он задекларировал два жилых дома в Липовце в Винницкой области и в Крюковщине Киевской области общей площадью 27,8 кв.м. и 377,4 кв.м соответственно, которые находятся в другом праве пользования (проживает в доме, принадлежащем отцу). Также Р.Демчак задекларировал жилой дом в Великобритании, площадью 355 кв.м., который находится в аренде.

Р.Демчак в декларации за прошлый год задекларировал двое часов, свои и жены. Часы нардепа Chopard Happy Chronograph, согласно декларации, стоят 272 тыс. грн.

В собственности Р.Демчака есть легковой автомобиль Land Rover 2012 выпуска, стоимостью 540 тыс. 603 грн.

Также нардеп задекларировал акции объемом 4 млн 410 тыс. 300 грн.

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