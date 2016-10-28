Заступник комітету ВР з питань банківської діяльності задекларував 133 млн грн готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслан Демчак задекларував 133 млн грн готівки, квартиру, два годинники, акції і авто, передає УНН.
Згідно з декларацією, минулого року Р.Демчак отримав отримав заробітну плату обсягом 79 тис. 202 тис. грн, працюючи у Верховній Раді. А дружина нардепа отримала дохід від відчуження рухомого майна обсягом 1 млн 152 тис. грн.
Р.Демчак задекларував готівкові кошти на суму 133 млн грн. При цьому на банківських рахунках розміщено 2 тис. 726 грн, 10 грн і 386 фунтів стерлінгів (дружина).
Як зазначається в декларації, Р.Демчак має квартиру у спільній власності (33,3%) загальною площею 49,9 кв.м. Також він задекларував два житлові будинки у Липовці на Вінничині та у Крюківщині на Київщині загальною площею 27,8 кв.м. і 377,4 кв.м відповідно, які перебувають в іншому праві користування (проживає в будинку, що належить батьку). Також Р.Демчак задекларував житловий будинок у Великій Британії, площею 355 кв.м., який він перебуває в оренді.
Р.Демчак у декларації за минулий рік задекларував два годинники, свій та дружини. Годинник нардепа Chopard Happy Chronograph, відповідно до декларації, коштує 272 тис. грн.
У власності Р.Демчака є легковий автомобіль Land Rover 2012 року випуску, вартістю 540 тис. 603 грн.
Також нардеп задекларував акції обсягом 4 млн 410 тис. 300 грн.