Заместитель главы расформированной ЦИК о решении Рады: орган сделали зависимым

"Мы оцениваем это решение как исключительно политическое и, к сожалению, народные депутаты даже этого не скрывают. Они сами говорят, что наш состав был сформирован не так, не тем способом, все плохо, поэтому, поскольку наше назначение было политическим, так и увольнение является политическим", - сказал Радченко.

Он также рассказал, что его беспокоит лишь то, что нардепы демонтируют ЦИК.

"Единственное, что меня в этом случае беспокоит больше всего, - это то, что своим решением народные депутаты демонтируют орган. На самом деле сейчас было показано, что в результате торгов (ЦИК - ред.) была просто поделена. Я не знаю, по какому принципу народные депутаты это сделали, были поделены будущие должности членов комиссии, поэтому мы получили 341 голос для того, чтобы фракции, которые имеют представительство в парламенте, смогли спокойно формировать ЦИК под себя", - рассказал Радченко.

Кроме того, он заявил, что ЦИК превратили в орган, которым теперь будет легко манипулировать.

"И сама задумка 7-летнего срока полномочий членов Комиссии, которая говорила о том, что ЦИК будет делать выборы честно и открыто, на самом деле подтверждения не нашла. Сделали из ЦИК не независимый, а наоборот зависимый орган, который теперь будет выполнять прихоти тех, у кого в ЦИК будет большинство", - отметил он.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержали 341 народных депутатов.