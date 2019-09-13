Заместитель главы расформированной ЦИК о решении Рады: орган сделали зависимым
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия оценивает сегодняшнее решение Верховной Рады, которая досрочно прекратила полномочия всех членов Комиссии, как исключительно политическое. Как заявил уволенный ВР заместитель главы Комиссии Евгений Радченко в эфире телеканала ZIK, этим решением ЦИК превратили в орган, которым теперь легко манипулировать, передает УНН.
"Мы оцениваем это решение как исключительно политическое и, к сожалению, народные депутаты даже этого не скрывают. Они сами говорят, что наш состав был сформирован не так, не тем способом, все плохо, поэтому, поскольку наше назначение было политическим, так и увольнение является политическим", - сказал Радченко.
Он также рассказал, что его беспокоит лишь то, что нардепы демонтируют ЦИК.
"Единственное, что меня в этом случае беспокоит больше всего, - это то, что своим решением народные депутаты демонтируют орган. На самом деле сейчас было показано, что в результате торгов (ЦИК - ред.) была просто поделена. Я не знаю, по какому принципу народные депутаты это сделали, были поделены будущие должности членов комиссии, поэтому мы получили 341 голос для того, чтобы фракции, которые имеют представительство в парламенте, смогли спокойно формировать ЦИК под себя", - рассказал Радченко.
Кроме того, он заявил, что ЦИК превратили в орган, которым теперь будет легко манипулировать.
"И сама задумка 7-летнего срока полномочий членов Комиссии, которая говорила о том, что ЦИК будет делать выборы честно и открыто, на самом деле подтверждения не нашла. Сделали из ЦИК не независимый, а наоборот зависимый орган, который теперь будет выполнять прихоти тех, у кого в ЦИК будет большинство", - отметил он.
Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержали 341 народных депутатов.