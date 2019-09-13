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Заступник голови розформованої ЦВК про рішення Ради: орган зробили залежним

Заступник голови розформованої ЦВК про рішення Ради: орган зробили залежним

Київ • УНН

 • 11588 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Центральна виборча комісія оцінює сьогоднішнє рішення Верховної Ради, яка достроково припинила повноваження всіх членів Комісії, як виключно політичне. Як заявив звільнений ВР заступник голови Комісії Євген Радченко в ефірі телеканалу ZIK, цим рішенням ЦВК перетворили на орган, яким тепер легко маніпулювати, передає УНН.

"Ми оцінюємо це рішення як виключно політичне, і, на жаль, народні депутати навіть цього не приховують. Вони самі говорять, що наш склад був сформований не так, не в той спосіб, все погано, тому, оскільки наше призначення було політичним, тому і звільнення є політичним", - сказав Радченко.

Він також розповів, що його турбує лише те, що нардепи демонтують ЦВК.

"Єдине, що мене в цьому випадку турбує найбільше, – це те, що своїм рішенням народні депутати демонтують орган. Насправді зараз було показано, що в результаті торгів (ЦВК - ред.) було просто поділено. Я не знаю, за яким принципом народні депутати це зробили, було поділено майбутні посади членів комісії, тому ми отримали 341 голос для того, аби фракції, які мають представництво в парламенті, змогли спокійно формувати ЦВК під себе", - розповів Радченко.

Крім того, він заявив, що ЦВК перетворили на орган, яким тепер буде легко маніпулювати.

"І сама задумка 7-річного строку повноважень членів Комісії, яка б говорила про те, що ЦВК буде робити вибори чесно та відкрито, насправді підтвердження не знайшла. Зробили з ЦВК не незалежний, а навпаки залежний орган, який тепер буде виконувати забаганки тих, у кого в ЦВК буде більшість", - зазначив він.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народних депутатів.

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