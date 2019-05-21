Заместитель главы горсовета Киевской области погорел на взятках
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области разоблачили на взятках. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, согласно функциональным обязанностям, должен был координировать работу Центра предоставления административных услуг района. Вместо этого чиновник наладил схему получения взяток с граждан за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в пятьсот долларов США за каждую свою "услугу", - сообщили в спецслужбе.
Чиновника задержали в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере двух с половиной тысяч долларов за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки - ред.) проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства чиновника, отметили в СБУ. Досудебное следствие продолжается.
Отметим, что на официальном сайте Васильковского городского совета первым заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета значится Владимир Гуреев, а заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета - Леонид Перепелица.
Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении должностного лица Департамента охраны культурного наследия КГГА, уличенного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладении чужим имуществом путем мошенничества.