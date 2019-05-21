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Заступник голови міськради на Київщині погорів на хабарах

Заступник голови міськради на Київщині погорів на хабарах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Заступника голови Васильківської міської ради Київської області викрили на хабарах. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, відповідно до функціональних обов'язків, мав координувати роботу Центру надання адміністративних послуг району. Натомість чиновник налагодив схему отримання хабарів з громадян за сприяння у реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу у п’ятсот доларів США за кожну свою "послугу", - повідомили у спецслужбі.

Чиновника затримали у Василькові під час отримання від представника землевпорядної організації хабара у розмірі двох з половиною тисяч доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара - ред.) проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання посадовця, зазначили у СБУ. Досудове слідство триває.

Зазначимо, що на офіційному сайті Васильківської міської ради першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради значиться Володимир Гурєєв, а заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – Леонід Перепелиця.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно посадовця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, викритого у підбуренні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства.

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