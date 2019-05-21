Заступник голови міськради на Київщині погорів на хабарах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Заступника голови Васильківської міської ради Київської області викрили на хабарах. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, відповідно до функціональних обов'язків, мав координувати роботу Центру надання адміністративних послуг району. Натомість чиновник налагодив схему отримання хабарів з громадян за сприяння у реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу у п’ятсот доларів США за кожну свою "послугу", - повідомили у спецслужбі.
Чиновника затримали у Василькові під час отримання від представника землевпорядної організації хабара у розмірі двох з половиною тисяч доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара - ред.) проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання посадовця, зазначили у СБУ. Досудове слідство триває.
Зазначимо, що на офіційному сайті Васильківської міської ради першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради значиться Володимир Гурєєв, а заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – Леонід Перепелиця.
Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно посадовця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, викритого у підбуренні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства.