Посадовця КМДА судитимуть за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, викритого у підбуренні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства. Про це повідомляє прес-центр прокуратури, передає УНН.
Зазначається, що до правоохоронних органів звернувся підприємець, який займається кав’ярним бізнесом та наданням послуг у сфері громадського харчування. Для встановлення зовнішньої реклами у нього виникла потреба в отриманні довідки Департаменту. У свою чергу начальник відділу інспекції державного контролю пообіцяв за винагороду у розмірі 500 доларів сприяти підприємцю в її отриманні.
Посадовця затримали неподалік місця роботи під час одержання грошових коштів.
Нагадаємо, на Рівненщині митника викрито на хабарах.