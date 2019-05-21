Чиновника КГГА будут судить за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Департамента охраны культурного наследия КГГА, уличенного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладении чужим имуществом путем мошенничества. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры, передает УНН.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился предприниматель, который занимается кофейным бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления внешней рекламы у него возникла потребность в получении справки Департамента. В свою очередь начальник отдела инспекции государственного контроля пообещал за вознаграждение в размере 500 долларов способствовать предпринимателю в ее получении.
Чиновника задержали недалеко от места работы при получении денежных средств.
Напомним, в Ровенской области таможенника разоблачили на взятках.