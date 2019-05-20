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На Рівненщині митника викрито на хабарах

На Рівненщині митника викрито на хабарах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від громадян за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення товарів. Вартість „послуг“ зловмисника становила від тисячі гривень до ста доларів США залежно від різновиду та кількості товару. За інформацією спецслужби „прибуток“ митника становив майже тридцять тисяч гривень за зміну”, — йдеться у повідомленні.

Посадовця затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Митнику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно з ДБР із залученням працівників внутрішньої безпеки ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області затриманому на хабарі головному ревізору-інспектору Головного Управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області оголошено про підозру.

Українські Національні Новини

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