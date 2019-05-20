В Ровенской области таможенника разоблачили на взятках
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках старшего инспектора одного из таможенных постов области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от граждан за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от тысячи гривен до ста долларов США в зависимости от разновидности и количества товара. По информации спецслужбы "прибыль" таможенника составил почти тридцать тысяч гривен за смену", - говорится в сообщении.
Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной суммы неправомерной выгоды.
Таможеннику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с ГБР с привлечением работников внутренней безопасности ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, в Хмельницкой области задержанному на взятке главному ревизору-инспектору Главного Управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области объявлено о подозрении.