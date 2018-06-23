Зампред банка “Форвард”: розничное кредитование остается драйвером роста кредитных портфелей банков

По его словам, розничное кредитование имеет большой потенциал роста как с точки зрения объемов бизнеса, так и доходности.

"Отношение кредитов, выданных домохозяйствам, к ВВП на душу населения — так называемая глубина проникновения — в Украине составляет 6,5%. В странах еврозоны этот показатель — 40–60%. Говорить о закредитованности нашего населения преждевременно. Бум закредитованности, который был в 2008 году, давно прошел. Сейчас после восстановления экономики все больше и больше потенциала имеет именно потребительское кредитование", — пояснил зампредправления банка "Форвард".

Кошеленко подчеркнул, что кризис невозвратов выявил слабые места в работе с корпоративными заемщиками — невозможность объективной оценки кредитоспособности крупных заемщиков и слабую защиту прав кредитора.

"Только каждый третий корпоративный кредит на сумму до 3 млн грн. не имел дефолта за период своего обслуживания. Таким образом, проблемные кредиты по-прежнему довлеют над корпоративным портфелем, но банки уже сделали из этого выводы", — подытожил Константин Кошеленко.