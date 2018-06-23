Заступник голови банку "Форвард": роздрібне кредитування залишається драйвером зростання кредитних портфелів банків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Після кризи неповернень в 2014 році багато банків переглянули кредитну і ризикову політику. Як наслідок, кредитування великих корпоративних позичальників скорочується, в той час як динамічніше став розвиватися більш диверсифікований і менш ризиковий сегмент - роздрібне кредитування фізосіб. Про це розповів Костянтин Кошеленко, заступник голови Правління банку "Форвард" під час онлайн-інтерв'ю, передає УНН.
За його словами, роздрібне кредитування має великий потенціал зростання як з точки зору обсягів бізнесу, так і прибутковості.
"Відношення кредитів, виданих домогосподарствам, до ВВП на душу населення - так звана глибина проникнення - в Україні становить 6,5%. У країнах єврозони цей показник - 40-60%. Говорити про закредитованість нашого населення передчасно. Бум закредитованості, який був у 2008 році, давно минув. Зараз після відновлення економіки все більше і більше потенціалу має саме споживче кредитування", - пояснив заступник голови правління банку "Форвард".
Кошеленко наголосив, що криза неповернень виявила слабкі місця в роботі з корпоративними позичальниками - неможливість об'єктивної оцінки кредитоспроможності великих позичальників і слабкий захист прав кредитора.
"Тільки кожен третій корпоративний кредит на суму до 3 млн грн. Не мав дефолту за період свого обслуговування. Таким чином, проблемні кредити як і раніше тяжіють над корпоративним портфелем, але банки вже зробили з цього висновки", - підсумував Костянтин Кошеленко.