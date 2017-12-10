Заместитель генсекретаря ООН посетил КНДР

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18639 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34001 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103333 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111663 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132930 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107084 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108573 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113265 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117453 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123216 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Заместитель генсекретаря ООН посетил КНДР

Заместитель генсекретаря ООН посетил КНДР

Киев  •  УНН

 • 11183 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Заместитель генерального секретаря ООН американец Джеффри Фелтман посетил Северную Корею и предупредил Пхеньян о "неотложной потребности" предотвратить просчеты, которые могут привести к международному конфликту, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации СМИ, 9 декабря ООН сообщила, что Фелтман встречался с министром иностранных дел Ли Ён Хо и его заместителем Пак Мон Гуком. Во время визита, который состоялся с 5 по 8 декабря, Фелтман заявил власти КНДР, что существует "серьезный риск", что "просчет может привести к конфликту", и призвал Пхеньян сохранить открытые каналы связи с миром.

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Фелтман сообщил, что международное сообщество отдано поискам мирного решения конфликта, вызванного испытанием Северной Кореей баллистических ракет и ядерных вооружений в нарушение резолюции ООН. Миссия Фелтмана к представителям страны, что поддерживает режим самоизоляции, была первым таким визитом высокопоставленного дипломата ООН за семь лет.

Как сообщал УНН, США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения.

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