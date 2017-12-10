Заместитель генсекретаря ООН посетил КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Заместитель генерального секретаря ООН американец Джеффри Фелтман посетил Северную Корею и предупредил Пхеньян о "неотложной потребности" предотвратить просчеты, которые могут привести к международному конфликту, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации СМИ, 9 декабря ООН сообщила, что Фелтман встречался с министром иностранных дел Ли Ён Хо и его заместителем Пак Мон Гуком. Во время визита, который состоялся с 5 по 8 декабря, Фелтман заявил власти КНДР, что существует "серьезный риск", что "просчет может привести к конфликту", и призвал Пхеньян сохранить открытые каналы связи с миром.
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Фелтман сообщил, что международное сообщество отдано поискам мирного решения конфликта, вызванного испытанием Северной Кореей баллистических ракет и ядерных вооружений в нарушение резолюции ООН. Миссия Фелтмана к представителям страны, что поддерживает режим самоизоляции, была первым таким визитом высокопоставленного дипломата ООН за семь лет.
Как сообщал УНН, США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения.