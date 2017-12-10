Заступник генсекретаря ООН відвідав КНДР

За інформацією ЗМІ, 9 грудня ООН повідомила, що Фелтман зустрічався з міністром закордонних справ Лі Йон Хо та його заступником Пак Мон Гуком. Під час візиту, що відбувся з 5 по 8 грудня, Фелтман заявив владі КНДР, що існує “серйозний ризик”, що “прорахунок може спричинити конфлікт”, і закликав Пхеньян зберегти відкриті канали зв’язку зі світом.

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Фелтман повідомив, що міжнародна спільнота віддана пошукам мирного вирішення конфлікту, викликаного випробуванням Північною Кореєю балістичних ракет і ядерних озброєнь на порушення резолюції ООН. Місія Фелтмана до представників країни, що підтримує режим самоізоляції, була першим таким візитом високопоставленого дипломата ООН за сім років.

Як повідомляв УНН, США перекинули до Південної Кореї винищувачі п'ятого покоління.