Заместитель генсека ООН: об украинском кризисе в мире в основном забыли

"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - сказала У.Мюллер.

"Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилие и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающие миллионы людей", - добавила она.

Чиновница ООН отметила, что человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины - очень впечетляют. По данным, более 2530 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

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"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и сделать невозможные выборы", - предупредила она.

Несмотря на боевые действия, мины и взрывоопасные остатки уже забрали сотни жизней. Восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире".

"Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия", - отметила У.Мюллер.

Как отмечается, во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую являют собой мины, особенно вдоль "контактной линии", включая пропускные пункты. Каждый месяц через 457-километровую "контактную линию" проходит миллион человек. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным выплатам и рынкам.

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В декабре прошлого года гуманитарные организации в Украине консолидировали комплексный и приоритетный план по гуманитарной помощи в размере 187 млн долларов, который предусматривает обеспечение неотложной помощью и защитой уязвимых украинцев в течение 2018 года, сообщает издание.

"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи", - подчеркнула У.Мюллер.

Согласно оценке на 2018 год, потребность во всех секторах продолжает расти, в частности, в районах, неконтролируемых правительством и вдоль "контактной линии". У.Мюллер призвала де-факто власть способствовать восстановлению деятельности всех гуманитарных организаций.

Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через "линию разграничения".

Напомним, в ООН назвали приоритетные направления помощи Украине.