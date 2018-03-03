Заместитель генсека ООН: об украинском кризисе в мире в основном забыли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинский кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - сказала У.Мюллер.
"Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилие и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающие миллионы людей", - добавила она.
Чиновница ООН отметила, что человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины - очень впечетляют. По данным, более 2530 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.
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"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и сделать невозможные выборы", - предупредила она.
Несмотря на боевые действия, мины и взрывоопасные остатки уже забрали сотни жизней. Восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире".
"Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия", - отметила У.Мюллер.
Как отмечается, во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую являют собой мины, особенно вдоль "контактной линии", включая пропускные пункты. Каждый месяц через 457-километровую "контактную линию" проходит миллион человек. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным выплатам и рынкам.
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В декабре прошлого года гуманитарные организации в Украине консолидировали комплексный и приоритетный план по гуманитарной помощи в размере 187 млн долларов, который предусматривает обеспечение неотложной помощью и защитой уязвимых украинцев в течение 2018 года, сообщает издание.
"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи", - подчеркнула У.Мюллер.
Согласно оценке на 2018 год, потребность во всех секторах продолжает расти, в частности, в районах, неконтролируемых правительством и вдоль "контактной линии". У.Мюллер призвала де-факто власть способствовать восстановлению деятельности всех гуманитарных организаций.
Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через "линию разграничения".
Напомним, в ООН назвали приоритетные направления помощи Украине.