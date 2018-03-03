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Заступник генсека ООН: про українську кризу в світі здебільшого забули

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Українська криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом. Про це заявила заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом", - сказала У.Мюллер.

"Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей", - додала вона.

Високопосадовця ООН зазначила, що кількість людських жертв збройного конфлікту на сході україни - приголомшливі. За даними, понад 2 530 цивільних осіб загинуло та 9 000 отримали поранення. Внаслідок військових дій були пошкоджені тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл та об'єктів водопостачання та електропостачання.

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"Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме ця політична неспроможність покласти край конфлікту продовжує змушувати 4,4 мільйона українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання та зробити неможливі вибори", - попередила вона.

Попри бойові дії, міни та вибухонебезпечні залишки вже забрали сотень життів. Східна Україна швидко стає "однією з найбільш замінованих територій у світі".

"Якщо ми не візьмемося за подолання цієї проблеми, вона впливатиме на темпи прогресу у відбудові та розвитку на десятиліття", - зазначила У.Мюллер.

Як зазначається, в усіх уражених конфліктом районах терміново потрібні засоби для розмінування та навчальні програми про ризик і небезпеку, яку становилять міни, особливо вздовж "контактної лінії", включаючи пропускні пункти. Кожного місяця через 457-кілометрову "контактну лінію" проходить мільйон людей. Тисячі з них кожного дня стикаються з затримками та перешкодами у доступі до основних послуг, пенсій, соціальних виплат та ринків.

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У грудні минулого року гуманітарні організації в Україні консолідували комплексний та пріоритетний план з гуманітарної допомоги у розмірі 187 мільйонів доларів, який передбачає забезпечення нагальною допомогою та захистом вразливих українців протягом 2018 року, повідомляє видання.

"Важко повірити, що лише чотири роки тому Україна не потребувала гуманітарної допомоги", - підкреслила У.Мюллер.

Згідно з оцінкою на 2018 рік, потреба в усіх секторах продовжує зростати, зокрема, у районах, неконтрольованих урядом та вздовж "контактної лінії". У.Мюллер закликала де-факто владу сприяти відновленню діяльності всіх гуманітарних організацій.

Вона також звернулася до уряду України з проханням зробити все можливе для забезпечення вільного пересування цивільних осіб та припинення заборони на комерційні перевезення через "лінію розмежування".

Нагадаємо, в ООН назвали пріоритетні напрямки допомоги Україні.

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