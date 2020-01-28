Заместитель директора ГБР Бабиков рассказал, когда познакомился с Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков познакомился со временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой во время прохождения службы в органах прокуратуры в Харьковской области. Об этом Бабиков сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С Ириной Венедиктовой я познакомился во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области, что происходило с 2010 по 2016 год. Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы", - сказал Бабиков.
Напомним, Александр Бабиков и Александр Соколов стали заместителями и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.
Напомним, заместитель директора ГБР Бабиков заверил, не представлял интересы Януковича.