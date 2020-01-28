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Заступник директора ДБР Бабіков розповів, коли познайомився з Венедіктовою

Київ • УНН

 • 19619 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков познайомився з тимчасово виконувачою обов’язки директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедіктовою під час проходження служби в органах прокуратури у Харківській області. Про це Бабіков повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Заступник директора ДБР Бабіков розповів, коли познайомився з Венедіктовою

"З Іриною Венедиктовою я познайомився під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області, що відбувалося з 2010 по 2016 рік. Там ми декілька разів перетиналися на наукових заходах присвячених реформуванні судової та правоохоронної системи", - сказав Бабіков.

Нагадаємо, Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, заступник директора ДБР Бабіков запевнив, що не представляв інтереси Януковича.

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