Заступник директора ДБР Бабіков розповів, коли познайомився з Венедіктовою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков познайомився з тимчасово виконувачою обов’язки директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедіктовою під час проходження служби в органах прокуратури у Харківській області. Про це Бабіков повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З Іриною Венедиктовою я познайомився під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області, що відбувалося з 2010 по 2016 рік. Там ми декілька разів перетиналися на наукових заходах присвячених реформуванні судової та правоохоронної системи", - сказав Бабіков.
Нагадаємо, Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.
Нагадаємо, заступник директора ДБР Бабіков запевнив, що не представляв інтереси Януковича.