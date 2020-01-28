Заступник директора ДБР Бабіков розповів, коли познайомився з Венедіктовою

"З Іриною Венедиктовою я познайомився під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області, що відбувалося з 2010 по 2016 рік. Там ми декілька разів перетиналися на наукових заходах присвячених реформуванні судової та правоохоронної системи", - сказав Бабіков.

Нагадаємо, Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, заступник директора ДБР Бабіков запевнив, що не представляв інтереси Януковича.