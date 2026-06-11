Застрелил двух человек и пытался сбежать - в Киеве задержали работника СТО из Грузии
Киев • УНН
В Деснянском районе столицы 34-летний иностранец во время конфликта застрелил двух мужчин. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудники Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек 34-летнему гражданину Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Как установило следствие, между подозреваемым и погибшими возник конфликт. Подозреваемый, работавший на СТО на территории одного из гаражных кооперативов, застрелил одного из мужчин, а другого ранил.
Впоследствии подозреваемый выбросил оружие и одежду и скрылся с места преступления, но был задержан. Погибшими также оказались граждане Грузии: один из них привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи.
Причины конфликта, а также другие обстоятельства преступления в настоящее время устанавливаются. Оружие направлено на экспертизу
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство при наличии отягчающих обстоятельств). Санкция статьи за умышленное убийство двух человек предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним
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