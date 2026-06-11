Застрелил двух человек и пытался сбежать - в Киеве задержали работника СТО из Грузии

Фото: Киевская городская прокуратура

Сотрудники Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек 34-летнему гражданину Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, между подозреваемым и погибшими возник конфликт. Подозреваемый, работавший на СТО на территории одного из гаражных кооперативов, застрелил одного из мужчин, а другого ранил.

Впоследствии подозреваемый выбросил оружие и одежду и скрылся с места преступления, но был задержан. Погибшими также оказались граждане Грузии: один из них привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи.

Причины конфликта, а также другие обстоятельства преступления в настоящее время устанавливаются. Оружие направлено на экспертизу - сообщили в прокуратуре.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство при наличии отягчающих обстоятельств). Санкция статьи за умышленное убийство двух человек предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним

В Кировоградской области установили обстоятельства исчезновения 28-летней женщины, которую разыскивали несколько месяцев. Она стала жертвой убийства еще в конце 2025 года, а к преступлению причастен ее родной отец.