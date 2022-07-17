Применили пулеметы и минометы: утром оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области – применили пулеметы и минометы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Сумская область. Ночь на 17 июля была тихой, слава Богу и ВСУ. А утро в Шосткинском районе началось со стрельбы", – написал Живицкий.
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Как отметил глава ОВА, оккупанты открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После 4:00 из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов. В 4:30 зафиксировали еще два прихода из миномета.
Все удары были нанесены по Середино-Будской громаде. По предварительным данным, потерь и разрушений нет.
Напомним
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал жителей области быть бдительными и осторожными в 20-километровой зоне от границы.