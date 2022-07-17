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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Застосували кулемети та міномети: вранці окупанти обстріляли Сумщину

Застосували кулемети та міномети: вранці окупанти обстріляли Сумщину

Київ • УНН

 • 130067 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Сумщина. Ніч на 17 липня була тихою, дякувати Богові та ЗСУ. А ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини", – написав Живицький.

Деталі

Як зазначив голова ОВА, окупанти відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після 4:00 з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О 4:30 зафіксували ще два приходи з міномету.

Усі удари було завдано по Середино-Будській громаді. За попередніми даними, втрат та руйнувань немає.

Нагадаємо

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав жителів області бути пильними та обережними у 20-кілометровій зоні від кордону.

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