Застосували кулемети та міномети: вранці окупанти обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Сумщина. Ніч на 17 липня була тихою, дякувати Богові та ЗСУ. А ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини", – написав Живицький.
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Як зазначив голова ОВА, окупанти відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після 4:00 з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О 4:30 зафіксували ще два приходи з міномету.
Усі удари було завдано по Середино-Будській громаді. За попередніми даними, втрат та руйнувань немає.
Нагадаємо
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав жителів області бути пильними та обережними у 20-кілометровій зоні від кордону.