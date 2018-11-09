Заснеженный и дикий: в NASA показали вид на Днепр из космоса

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107290 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114569 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152517 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146382 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137395 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128647 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172607 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Заснеженный и дикий: в NASA показали вид на Днепр из космоса

Заснеженный и дикий: в NASA показали вид на Днепр из космоса

Киев  •  УНН

 • 14132 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в четверг опубликовало в своем блоге фотографию дня - замерзшую реку Днепр, которая была сделана из космоса два года назад, передает УНН со ссылкой на блог.

Снимок сделал астронавт Европейского космического агентства, который был бортинженером 50-й экспедиции на Международную космическую станцию ​​- француз Томас Песке, 9 февраля 2017 года.

"Зимние пейзажи выглядят так магически с Международной космической станции: это река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 в. - ред.)", - описал он увиденное.

Каждый день Международная космическая станция делает 16 оборотов вокруг нашей планеты, пока экипаж проводит важные научные исследования на борту, отметили в NASA. Члены экипажа МКС фотографируют Землю из космоса с различных ракурсов на высоте более 300 км, отметили в управлении.

Как сообщал УНН, ранее в NASA показали, как Земля выглядит со стороны Солнца .

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