Заснеженный и дикий: в NASA показали вид на Днепр из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в четверг опубликовало в своем блоге фотографию дня - замерзшую реку Днепр, которая была сделана из космоса два года назад, передает УНН со ссылкой на блог.
Снимок сделал астронавт Европейского космического агентства, который был бортинженером 50-й экспедиции на Международную космическую станцию - француз Томас Песке, 9 февраля 2017 года.
"Зимние пейзажи выглядят так магически с Международной космической станции: это река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 в. - ред.)", - описал он увиденное.
Каждый день Международная космическая станция делает 16 оборотов вокруг нашей планеты, пока экипаж проводит важные научные исследования на борту, отметили в NASA. Члены экипажа МКС фотографируют Землю из космоса с различных ракурсов на высоте более 300 км, отметили в управлении.
Как сообщал УНН, ранее в NASA показали, как Земля выглядит со стороны Солнца .