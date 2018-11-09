Засніжений і дикий: у NASA показали вид на Дніпро з космосу

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) у четвер опублікувало в своєму блозі світлину дня - замерзлу річку Дніпро, яка була зроблена з космосу два роки тому, передає УНН з посиланням на блог.