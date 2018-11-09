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Засніжений і дикий: у NASA показали вид на Дніпро з космосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) у четвер опублікувало в своєму блозі світлину дня - замерзлу річку Дніпро, яка була зроблена з космосу два роки тому, передає УНН з посиланням на блог.

Знімок зробив астронавт Європейського космічного агентства, який був бортінженером 50-ї експедиції на Міжнародний космічній станції — француз Томас Песке, 9 лютого 2017 року.

“Зимові пейзажі виглядають так магічно з Міжнародної космічної станції: це річка на північ від Києва нагадує мені про живопис Хокусай (відомий японський художник 18 ст. — ред.)”, — описав він побачене.

Кожного дня Міжнародна космічна станція робить 16 обертів навколо нашої планети, поки екіпаж проводить важливі наукові дослідження на борту, зазначили в NASA. Члени екіпажу МКС фотографують Землю з космосу з різних ракурсів на висоті понад 300 км, зазначили в управлінні.

Як повідомляв УНН, раніше у NASA показали, як Земля виглядає з боку Сонця.

Dnieper River

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