Заседание ЮНЕСКО в российской Казани: 46 стран отказались от участия

Детали

Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 подписали открытое письмо об отказе от участия в заседании из-за систематического нарушения россией международного гуманитарного права в Украине.

Письмо к ЮНЕСКО подписали такие страны: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва , Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения Швеция, Великобритания и Северная Ирландия, США и Украина.

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"Цивилизованный мир, понимающий ценность культурной идентичности для страны, солидарен с Украиной. ЮНЕСКО обязаны не допустить председательство россией 45-й сессией комитета всемирного наследия, а также должны перенести проведение ее из Казани. российская федерация, которая наносит удары по нашим церквам , музеям, достопримечательностям, театрам при любых обстоятельствах не имеет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заботиться о культуре. В то же время мы радостно организуем проведение комитета во Львове", — отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Напомним

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 2 апреля с начала полномасштабного вторжения рф в Украину рашисты повредили по меньшей мере 53 исторических и религиозных объекта.