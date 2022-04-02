ЮНЕСКО: Щонайменше 53 історичні та релігійні об’єкти постраждали в Україні з початку російського вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За даними ЮНЕСКО, від початку російського вторгнення в Україні постраждали щонайменше 53 історичні та релігійні об’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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За словами речника ЮНЕСКО, організація разом із дочірньою агенцією ЮНІТАР (Інститут Організації Об’єднаних Націй з підготовки та досліджень) створили систему моніторингу стану збереження основних українських об’єктів і пам’яток за допомогою супутникових знімків.
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"На сьогоднішній день нам вдалося перевірити пошкодження щонайменше 53 культурних об’єктів. За даними організації, це охоплює 29 релігійних об’єктів, 16 історичних будівель, 4 музеї та 4 пам’ятники", - йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало північно-східне місто Харків: постраждало 18 об’єктів, серед яких Харківський національний академічний театр опери та балету, Харківський художній музей та Меморіал жертвам Голокосту Дробицький Яр.
Також у списку є Драматичний театр в обложеному портовому місті Маріуполь, який був зруйнований російськими бомбардуваннями у березні. У північному місті Чернігові серед пошкоджених місць також є церква Св. Катерини, ошатна золотокупольна церква.
Поки що ключові пам’ятки столиці Києва залишилися майже неушкодженими, за одним помітним винятком є церква Вознесенська церква Вознесіння.
Жоден із семи об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташованих в Україні, не постраждав внаслідок бойових дій, згідно зі списком ЮНЕСКО. Агентство співпрацює з українською владою, щоб перерахувати пріоритетні об'єкти та визначити умови цього розгортання.
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