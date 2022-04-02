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ЮНЕСКО: по меньшей мере 53 исторических и религиозных объекта пострадали в Украине с начала российского вторжения

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. По данным ЮНЕСКО, с начала российского вторжения в Украине пострадали по меньшей мере 53 исторических и религиозных объекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

ЮНЕСКО: по меньшей мере 53 исторических и религиозных объекта пострадали в Украине с начала российского вторжения

Детали

По словам представителя ЮНЕСКО, организация вместе с дочерним агентством ЮНИТАР (институт ООН по подготовке и исследованиям) создали систему мониторинга состояния сохранения основных украинских объектов и памятников с помощью спутниковых снимков.

Цитата

"На сегодняшний день нам удалось проверить повреждения по меньшей мере 53 культурных объектов. По данным организации, это охватывает 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, 4 музея и 4 памятника", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадал северо-восточный город Харьков: пострадало 18 объектов, среди которых Харьковский национальный академический театр оперы и балета, Харьковский художественный музей и Мемориал жертвам Холокоста Дробицкий Яр.

Также в списке есть драматический театр в осажденном портовом городе Мариуполь, который был разрушен русскими бомбардировками в марте. В северном городе Чернигове среди поврежденных мест также есть церковь св. Екатерины, нарядная золотокупольная церковь.

Пока что ключевые достопримечательности столицы Киева остались почти невредимыми, за одним заметным исключением является церковь Вознесенская церковь Вознесения.

Ни один из семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в Украине, не пострадал в результате боевых действий, согласно списку ЮНЕСКО. Агентство сотрудничает с украинскими властями, чтобы перечислить приоритетные объекты и определить условия этого развертывания.

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