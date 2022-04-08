Засідання ЮНЕСКО у російській Казані: 46 країн відмовилися від участі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. 46 країн-членів ЮНЕСКО вирішили бойкотувати засідання комітету всесвітньої спадщини, доки його очолює рф. Проведення 45-ї сесії заплановане у російському місті Казань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики України
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Сторони Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року підписали відкритий лист про відмову від участі в засіданні через систематичне порушення росією міжнародного гуманітарного права в Україні.
Лист до ЮНЕСКО підписали такі країни: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Північна Ірландіїя, Сполучені Штати Америки та Україна.
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"Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, солідарний з Україною. ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування росією 45-ю сесією комітету всесвітньої спадщини, а також мають перенести проведення її з Казані. російська федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам'яткам, театрам за будь-який обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові", — зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Нагадаємо
За даними ЮНЕСКО, станом на 2 квітня від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну рашисти пошкодили щонайменше 53 історичні та релігійні об’єкти.