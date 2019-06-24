Заседание по делу Крысина перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Дарницкий районный суд Киева сегодня отложил заседание по обвинению Сергея Чемеса и Юрия Крысина в противодействии евромайдановцам и похищении людей в январе 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщила прокурор по делу Юлия Малашич.
"Сегодня заседания (по обвинению Сергея Чемеса и Юрия Крысина в противодействии евромайдановцам и похищении людей в января 2014 года-ред.) не произошло по техническим причинам", - сказала Малашич.
По ее словам, заседание отложили на 2 июля в 15:00.
Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов евромайдана.
Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысина и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Еремея.