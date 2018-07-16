Суд продовжив арешт Крисіну до вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Дарницький районний суд продовжив до 13 вересня термін тримання під вартою Юрію Крисіну. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
Також до цієї дати продовжили арешт ще одному з фігурантів цієї справи — Сергієві Чемесу, якого обвинувачення називає одним із “тітушок”, який, зокрема, допитував викрадених активістів.
Наступне засідання у цій справі заплановано на 20 липня.
Під час сьогоднішнього засідання продовжувалось зачитування обвинувального акту, але суд вирішив перервати цей процес на 54 сторінці із 62, аби ухвалити рішення щодо продовження запобіжного заходу.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування активістів Євромайдану.
Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.