Суд продлил арест Крысину до сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Дарницкий районный суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей Юрию Крысину. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Также к этой дате продлили арест еще одному из фигурантов этого дела - Сергею Чемесу, которого обвинение называет одним из "титушек", который, в частности, допрашивал похищенных активистов.
Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.
Во время сегодняшнего заседания продолжалось зачитывания обвинительного акта, но суд решил прервать этот процесс на 54 странице из 62, чтобы принять решение о продлении меры пресечения.
Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.
Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремия.