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Засідання у справі Крисіна перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Дарницький районний суд Києва сьогодні відклав засідання за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року. Про це журналісту УНН повідомила прокурор у справі Юлія Малашич.

Засідання у справі Крисіна перенесли

"Сьогодні засідання (за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року –ред.) не відбулося з технічних причин", - сказала Малашич.

За її словами, засідання відклали на 2 липня о 15:00.

Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану.

Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.

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