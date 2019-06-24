Засідання у справі Крисіна перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Дарницький районний суд Києва сьогодні відклав засідання за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року. Про це журналісту УНН повідомила прокурор у справі Юлія Малашич.
"Сьогодні засідання (за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року –ред.) не відбулося з технічних причин", - сказала Малашич.
За її словами, засідання відклали на 2 липня о 15:00.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану.
Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.