У справі Крисіна відсторонено суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Дарницький районний суд відсторонив суддю Любов Леонтюк від участі у справі за обвинуваченням Юрія Крисіна у викраденні активістів Майдану узимку 2013-2014 рр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила вдова вбитого за участю Крисіна журналіста В'ячеслава Веремія Світлана Кирилаш, передає УНН.
"Заяву про відвід задоволено. Коментарів поки не буде. Шок", - написала Кирилаш.
Нагадаємо, Крисін і його захисники кілька разів заявляли відвід судді Леонтюк. Таким чином має відбутися призначення нового судді і справа почне розглядатися з початку.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування активістів Євромайдану.
Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.