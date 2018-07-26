У справі Крисіна відсторонено суддю

"Заяву про відвід задоволено. Коментарів поки не буде. Шок", - написала Кирилаш.



Нагадаємо, Крисін і його захисники кілька разів заявляли відвід судді Леонтюк. Таким чином має відбутися призначення нового судді і справа почне розглядатися з початку.



Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування активістів Євромайдану.



Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.



