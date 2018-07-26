В деле Крысина отстраненно судью

"Заявление об отводе удовлетворено. Комментариев не будет. Шок", - написала Кирилаш.



Напомним, Крысин и его защитники несколько раз заявляли отвод судьи Леонтюк. Таким образом должно произойти назначение нового судьи и дело начнет рассматриваться сначала.



Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.



Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысина и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Еремея.



