В деле Крысина отстраненно судью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Дарницкий районный суд отстранил судью Любовь Леонтюк от участия в деле по обвинению Юрия Крысина в похищении активистов Майдана зимой 2013-2014 годов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова убитого при участии Крысина журналиста Вячеслава Еремея Светлана Кирилаш, передает УНН.
"Заявление об отводе удовлетворено. Комментариев не будет. Шок", - написала Кирилаш.
Напомним, Крысин и его защитники несколько раз заявляли отвод судьи Леонтюк. Таким образом должно произойти назначение нового судьи и дело начнет рассматриваться сначала.
Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.
Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысина и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Еремея.