Заседание Совбеза ООН станет дополнительной возможностью напомнить о преступлениях кремлевского режима - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В пятницу, 15 марта, в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится открытое заседание Совета Безопасности ООН по случаю 5-й годовщины оккупации Крыма. Проведение этого заседания станет дополнительной площадкой для того, чтобы напомнить мировому сообществу о преступлениях кремлевского режима. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"15 марта заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица находиться в Нью-Йорке, где будет проходить заседание Совета Безопасности ООН по случаю 5-й годовщины оккупации Крыма. Заседание состоится по инициативе делегаций Франции и Германии, которые в марте и апреле председательствуют в Совете Безопасности, совместно с делегациями Бельгии, Великобритании, Польши и США. Соорганизатором мероприятия стала Украина", - отметила Зеленко.
Она напомнила, что заседание проходит по формуле Аррия, это - широкий формат неофициального заседания, предусматривающий участие, кроме членов Совета Безопасности ООН также и участие представителей других институтов и неправительственных организаций.
Кроме заместителя министра, участие в мероприятии примет представитель неправительственной организации "Крым SOS" Алиев и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, отметила пресс-секретарь.
"Ожидается, что в ходе мероприятия будет осуществлен системный анализ причин и последствий агрессивных действий России против Украины и рассмотрены пути предупреждения дальнейших нарушений международного права, а также прав человека на оккупированных территориях. На защитном аспекте будет сделано особый акцент, поскольку все мы видим, что несмотря на принятые в конце прошлого года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Россия продолжает на системной основе нарушать права человека на территории оккупированного Крыма. Проведение этого заседания будет способствовать сохранению вопроса российской агрессии и оккупации Крыма в повестке дня Совета Безопасности ООН и станет дополнительной площадкой для того, чтобы напомнить мировому сообществу о преступлениях кремлевского режима", - сказала она.
Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со временем незаконного присоединения полуострова к РФ политических притеснений испытывают крымские татары.