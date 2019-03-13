Засідання Радбезу ООН стане додатковою можливістю нагадати про злочини кремлівського режиму — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У п’ятницю, 15 березня, в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбудеться відкрите засідання Ради Безпеки ООН з нагоди 5-х роковин окупації Криму. Проведення цього засідання стане додатковим майданчиком для того, щоб нагадати світовій спільноті про злочини кремлівського режиму. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.
“15 березня заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця перебуватиме у Нью-Йорку, де відбуватиметься засідання Ради Безпеки ООН з нагоди 5-х роковин окупації Криму. Засідання відбудеться за ініціативи делегацій Франції та Німеччини, які у березні та квітні головують у Раді Безпеки, спільно з делегаціями Бельгії, Великобританії, Польщі та США. Співорганізатором заходу стала Україна”, — зазначила Зеленко.
Вона нагадала, що засідання відбувається за формулою Аррія, це — широкий формат неофіційного засідання, який передбачає участь, окрім членів Ради Безпеки ООН також і участь представників інших інституцій та неурядових організацій.
Окрім заступника міністра, участь у заході візьме представник неурядової організації “Крим SOS” Алієв та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, зазначила речниця.
“Очікується, що у ході заходу буде здійснено системний аналіз причин та наслідків агресивних дій Росії проти України та розглянуто шляхи попередження подальших порушень міжнародного права, а також прав людини на окупованих територіях. На захисному аспекті буде зроблено особливий акцент, оскільки всі ми бачимо, що попри ухвалені наприкінці минулого року резолюції Генеральної Асамблеї ООН, Росія продовжує на системній основі порушувати права людини на території окупованого Криму. Проведення цього засідання сприятиме збереженню питання російської агресії та окупації Криму на порядку денному Ради Безпеки ООН та стане додатковим майданчиком для того, щоб нагадати світовій спільноті про злочини кремлівського режиму”, — сказала вона.
Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.