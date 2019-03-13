Засідання Радбезу ООН стане додатковою можливістю нагадати про злочини кремлівського режиму — МЗС

КИЇВ. 13 березня. УНН. У п’ятницю, 15 березня, в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбудеться відкрите засідання Ради Безпеки ООН з нагоди 5-х роковин окупації Криму. Проведення цього засідання стане додатковим майданчиком для того, щоб нагадати світовій спільноті про злочини кремлівського режиму. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.