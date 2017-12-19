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Заседание комитета ВР по противодействию коррупции отменили по неизвестным причинам

Заседание комитета ВР по противодействию коррупции отменили по неизвестным причинам

Киев  •  УНН

 • 11894 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Заседание парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции перенесено по неизвестным причинам. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Дмитрий Добродомов, передает корреспондент УНН.

“Сегодня должно было состояться заседание Комитета, которое мы перенесли с прошлой недели на эту, чтобы провести два 19 и 21 декабря, но по неизвестной причине его отменили”, — сообщил Д.Добродомов.

Он уточнил, что на данном заседании депутаты должны были огласить начало конкурсного отбора на должность аудитора НАБУ.

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“Я за открытый конкурс, но до сих пор не завершены предыдущие конкурсы, когда Верховной Раде были предложены четыре кандидатуры, проголосованные на комитете, а непосредственно в парламенте только одна. Далее, согласно регламенту, депутаты должны рассмотреть оставшиеся три кандидатуры. Если они не продут, то вновь нужно объявлять конкурс. А теперь, обходя эту процедуру, мы ставим вопрос относительно легитимности аудитора. Очевидно понимая, что сделать это не получится, сегодня и была взята подобная пауза в заседании комитета. То есть для того, чтобы понять, как действовать далее”, — резюмировал Д.Добродомов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление об отзыве Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (№7368). За это решение проголосовали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

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