Заседание комитета ВР по противодействию коррупции отменили по неизвестным причинам

“Сегодня должно было состояться заседание Комитета, которое мы перенесли с прошлой недели на эту, чтобы провести два 19 и 21 декабря, но по неизвестной причине его отменили”, — сообщил Д.Добродомов.

Он уточнил, что на данном заседании депутаты должны были огласить начало конкурсного отбора на должность аудитора НАБУ.

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“Я за открытый конкурс, но до сих пор не завершены предыдущие конкурсы, когда Верховной Раде были предложены четыре кандидатуры, проголосованные на комитете, а непосредственно в парламенте только одна. Далее, согласно регламенту, депутаты должны рассмотреть оставшиеся три кандидатуры. Если они не продут, то вновь нужно объявлять конкурс. А теперь, обходя эту процедуру, мы ставим вопрос относительно легитимности аудитора. Очевидно понимая, что сделать это не получится, сегодня и была взята подобная пауза в заседании комитета. То есть для того, чтобы понять, как действовать далее”, — резюмировал Д.Добродомов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление об отзыве Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (№7368). За это решение проголосовали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.