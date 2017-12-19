Засідання комітету ВР з протидії корупції скасували з невідомих причин

"Сьогодні мало відбутися засідання комітету, яке ми перенесли з минулого тижня на цей, щоб провести два 19 і 21 грудня, але з невідомих причин його скасували", - повідомив Д.Добродомов.

Він уточнив, що на цьому засіданні депутати повинні були оголосити початок конкурсного відбору на посаду аудитора НАБУ.

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"Я за відкритий конкурс, але досі не завершені попередні конкурси, коли Верховній Раді було запропоновано чотири кандидатури, проголосовані на комітеті, а безпосередньо в парламенті тільки одна. Далі, згідно з регламентом, депутати повинні розглянути три кандидатури, які залишились. Якщо вони не пройдуть, то знову потрібно оголошувати конкурс. А тепер, обходячи цю процедуру, ми ставимо питання щодо легітимності аудитора. Очевидно розуміючи, що зробити це не вийде, сьогодні і була взята подібна пауза в засіданні комітету. Тобто для того, щоб зрозуміти, як діяти далі", - резюмував Д.Добродомов.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила постанову про відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції (№7368). За це рішення проголосували 256 народних депутатів з 378, зареєстрованих в сесійній залі.