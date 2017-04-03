Заседание фракции БПП с участием Президента состоится в 17 часов

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27929 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101326 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116761 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175566 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123985 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116666 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Заседание фракции БПП с участием Президента состоится в 17 часов

Заседание фракции БПП с участием Президента состоится в 17 часов

Киев  •  УНН

 • 17548 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием Президента Украины состоится в 17:00 в Верховной Раде. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

“Заседание (фракции — ред.) будет в 17:00 в Верховной Раде. Президент приглашен на заседание”, — сказал А.Гончаренко.

По его словам, скорее всего сегодня, 3 апреля, фракция БПП выбирать нового руководителя.

Он отметил, что пока нельзя сказать, что круг кандидатов на эту должность слишком сузился.

“Будет уже заседания, будут озвучены кандидаты и будет принято решение”, — сказал А.Гончаренко.

Вместе с тем, по его словам, сегодня на заседании фракции не будет рассматриваться вопрос смены руководства партии.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Ирины Луценко, сегодня, 3 апреля, на заседании с участием Президента Украины Петра Порошенко будет избран новый председатель парламентской фракции БПП.

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