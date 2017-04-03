Заседание фракции БПП с участием Президента состоится в 17 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием Президента Украины состоится в 17:00 в Верховной Раде. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
“Заседание (фракции — ред.) будет в 17:00 в Верховной Раде. Президент приглашен на заседание”, — сказал А.Гончаренко.
По его словам, скорее всего сегодня, 3 апреля, фракция БПП выбирать нового руководителя.
Он отметил, что пока нельзя сказать, что круг кандидатов на эту должность слишком сузился.
“Будет уже заседания, будут озвучены кандидаты и будет принято решение”, — сказал А.Гончаренко.
Вместе с тем, по его словам, сегодня на заседании фракции не будет рассматриваться вопрос смены руководства партии.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата Ирины Луценко, сегодня, 3 апреля, на заседании с участием Президента Украины Петра Порошенко будет избран новый председатель парламентской фракции БПП.