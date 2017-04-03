Засідання фракції БПП за участю Президента відбудеться о 17 годині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Засідання фракції "Блок Петра Порошенка" за участю Президента України відбудеться о 17:00 у Верховній Раді. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
“Засідання (фракції — ред.) буде о 17:00 у Верховній Раді. Президент запрошений на засідання”, — сказав О.Гончаренко.
За його словами, швидше за все сьогодні, 3 квітня, фракція БПП обиратиме нового керівника.
Він зазначив, що поки не можна сказати, що коло кандидатів на цю посаду надто звузилося.
"Буде вже засідання, будуть озвучені кандидати і буде прийняте рішення", - сказав О.Гончаренко
Разом з тим, за його словами, сьогодні на засіданні фракції не розглядатиметься питання зміни керівництва партії.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Ірини Луценко, сьогодні, 3 квітня, на засіданні за участю Президента України Петра Порошенка буде обрано нового голову парламентської фракції БПП.