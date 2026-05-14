06:15 • 4154 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов
05:54 • 7694 просмотра
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - Зеленский
14 мая, 00:25 • 34680 просмотра
Комбинированная атака на Киев БпЛА и баллистикой: первые подробности
13 мая, 16:32 • 47547 просмотра
Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - Штилерман
Эксклюзив
13 мая, 14:55 • 86020 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
13 мая, 11:01 • 58745 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
13 мая, 08:49 • 98683 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
Эксклюзив
13 мая, 08:13 • 57281 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзов
13 мая, 06:28 • 44907 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 46135 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
Защита Ермака заявила об отсутствии доказательств, готовит апелляцию и собирает деньги для залога

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Суд арестовал Андрея Ермака с возможностью залога 140 млн грн по делу об отмывании средств. Адвокат готовит апелляцию и собирает деньги у друзей клиента.

Адвокат экс-руководителя ОП Андрея Ермака, которого суд 14 мая отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн, сказал, что не ожидал подобного решения, считает его несправедливым и будет подавать апелляцию. Об этом сообщает УНН.

Я понимал, что вряд ли они отменят сообщение о подозрении, признают его настолько необоснованным, но я думал, что суд все же будет более взвешенным и определится с залогом, а не с арестом

— сказал Игорь Фомин.

О решении суда

Во время общения со СМИ адвокат сразу подчеркнул: относится к решению суда об аресте своего клиента отрицательно.

Вы должны понимать, что фактически сделал суд. Суд признал, что Андрей Ермак в 2022 году помогал Миндичу (Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, — ред.). Это он, будучи главой Офиса президента, помогал Миндичу отмывать какие-то деньги на каком-то строительстве. Я считаю, что это просто нонсенс

— резко высказался Фомин.

Юрист добавил: он не увидел ни одного доказательства от САП, которое свидетельствовало бы о том, что его подзащитный Андрей Ермак действительно брал деньги или передавал их кому-то.

Нет ни одного преступления, в котором он обвиняется, относительно того, что он получал незаконно эти деньги. С моей точки зрения это решение не является юридическим, и вообще я вижу в этом системную проблему нашего государства, что у нас суды руководствуются не доказательствами, не конкуренцией в процессе, а своими политическими или личными мотивациями

— сказал он.

О залоге

Фомин уточнил: прямо из зала суда поедет к знакомым и друзьям Андрея Ермака, чтобы решить вопрос с залогом. На это его подзащитному дали неделю времени.

Поеду сейчас. У него (Андрея Ермака, — ред.) до сих пор много друзей, я буду обращаться. Мы уже заранее, понимая, что такой вариант вероятен, обращались к людям. Больше — к коллегам

— сказал адвокат экс-руководителя ОП.

Об апелляции

Адвокат Ермака также подчеркнул, что обязательно будет подавать апелляцию.

О платных камерах СИЗО

Игорь Фомин, общаясь с журналистами, рассказал, что уже передал Андрею Ермаку вещи, которые могут понадобиться в СИЗО. А вот будет ли его клиент пользоваться платными камерами с повышенным комфортом, которые есть в Лукьяновском СИЗО, не ответил и перевел разговор на другую тему.

Экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака взяли под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца, одновременно определив возможность внесения залога в размере 140 млн грн.

Параллельно НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении по делу о возможной легализации 460 млн грн через строительство элитной недвижимости в коттеджном городке "Династия" под Киевом.

По данным следствия, речь идет о резиденциях в Козине площадью около 1000 квадратных метров каждая. Ориентировочную стоимость строительства одного такого дома оценивают примерно в 2 млн долларов.

Комментируя возможность внесения залога, Ермак заявил, что таких средств у него нет, а его адвокат будет работать с друзьями и знакомыми.

