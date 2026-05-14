Защита Ермака заявила об отсутствии доказательств, готовит апелляцию и собирает деньги для залога

Адвокат экс-руководителя ОП Андрея Ермака, которого суд 14 мая отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн, сказал, что не ожидал подобного решения, считает его несправедливым и будет подавать апелляцию. Об этом сообщает УНН.

Я понимал, что вряд ли они отменят сообщение о подозрении, признают его настолько необоснованным, но я думал, что суд все же будет более взвешенным и определится с залогом, а не с арестом — сказал Игорь Фомин.

О решении суда

Во время общения со СМИ адвокат сразу подчеркнул: относится к решению суда об аресте своего клиента отрицательно.

Вы должны понимать, что фактически сделал суд. Суд признал, что Андрей Ермак в 2022 году помогал Миндичу (Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, — ред.). Это он, будучи главой Офиса президента, помогал Миндичу отмывать какие-то деньги на каком-то строительстве. Я считаю, что это просто нонсенс — резко высказался Фомин.

Юрист добавил: он не увидел ни одного доказательства от САП, которое свидетельствовало бы о том, что его подзащитный Андрей Ермак действительно брал деньги или передавал их кому-то.

Нет ни одного преступления, в котором он обвиняется, относительно того, что он получал незаконно эти деньги. С моей точки зрения это решение не является юридическим, и вообще я вижу в этом системную проблему нашего государства, что у нас суды руководствуются не доказательствами, не конкуренцией в процессе, а своими политическими или личными мотивациями — сказал он.

О залоге

Фомин уточнил: прямо из зала суда поедет к знакомым и друзьям Андрея Ермака, чтобы решить вопрос с залогом. На это его подзащитному дали неделю времени.

Поеду сейчас. У него (Андрея Ермака, — ред.) до сих пор много друзей, я буду обращаться. Мы уже заранее, понимая, что такой вариант вероятен, обращались к людям. Больше — к коллегам — сказал адвокат экс-руководителя ОП.

Об апелляции

Адвокат Ермака также подчеркнул, что обязательно будет подавать апелляцию.

О платных камерах СИЗО

Игорь Фомин, общаясь с журналистами, рассказал, что уже передал Андрею Ермаку вещи, которые могут понадобиться в СИЗО. А вот будет ли его клиент пользоваться платными камерами с повышенным комфортом, которые есть в Лукьяновском СИЗО, не ответил и перевел разговор на другую тему.

Напомним

Экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака взяли под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца, одновременно определив возможность внесения залога в размере 140 млн грн.

Параллельно НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении по делу о возможной легализации 460 млн грн через строительство элитной недвижимости в коттеджном городке "Династия" под Киевом.

По данным следствия, речь идет о резиденциях в Козине площадью около 1000 квадратных метров каждая. Ориентировочную стоимость строительства одного такого дома оценивают примерно в 2 млн долларов.

Комментируя возможность внесения залога, Ермак заявил, что таких средств у него нет, а его адвокат будет работать с друзьями и знакомыми.