Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить

В тестовом режиме начали восстановление выдачи готовых документов украинцам за рубежом. Пишет УНН со ссылкой на информацию ГП "Документ".

Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи, - об этом написали на сайте.

Детали

Тем, кто ожидает выдачу готовых документов, необходимо соблюдать правила:

Иметь SMS-сообщение о готовности паспорта (полученное после 25 апреля).

Предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя (включая е-паспорт в приложении "ДІЯ").

Пройти процедуру верификации и проверить свои персональные данные.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины развеяли порцию мифов, касающихся решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.