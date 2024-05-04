Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить

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Выдача готовых документов украинцам за рубежом возобновилась в тестовом режиме, в первую очередь социально незащищенным гражданам, которые получили СМС о готовности паспорта после 25 апреля, и с обязательной верификацией личности.
Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве
5 мая в большинстве областей Украины будет преимущественно солнечно и сухо, только в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3. с
Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест
Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.
В Никополе из-за российского обстрела ранена женщина, возник пожар в частной застройке
российские войска атаковали город Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар в жилом секторе, в результате которого сгорели хозяйственные постройки, гараж и автомобиль на площади более 100 кв. м., пострадала 58-летняя женщина, которая была госпитализирована.
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Зеленый туризм в Украине растет, но нуждается в маркетинговом толчке
Зеленый туризм развивается в Украине, но ему не хватает маркетинга и продвижения, и ожидается, что новый закон о туризме поможет собрать информацию обо всех объектах размещения для решения этой проблемы.
Масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве локализован, продолжается тушение отдельных очагов
На деревообрабатывающем предприятии в Ингульском районе Николаева произошел масштабный пожар, который удалось локализовать на площади 2 000 квадратных метров после того, как пожарные боролись с огнем в течение ночи.
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Прокуратура Волынской области пресекла незаконную продажу резной каменной плиты 12-13 веков с изображением двух ангелов - исторического памятника Киевской Руси.
В Минздраве рассказали, как врачи должны определять пригодность или непригодность к военной службе
Критерии определения годности или непригодности к военной службе в военное время охватывают 86 групп заболеваний из более чем 5 000 диагнозов, при этом учитывается степень утраты трудоспособности.
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, была обесточена подстанция - Минэнерго
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, обесточив подстанцию, но поставки были восстановлены, в то время как Харьковская область и Кривой Рог имеют графики отключений, а другие регионы - без ограничений.