Закордонні підрозділи відновили видачу документів: хто зможе отримати
Київ • УНН
Видача готових документів українцям за кордоном відновилася в тестовому режимі, в першу чергу соціально незахищеним громадянам, які отримали СМС про готовність паспорта після 25 квітня, та з обов'язковою верифікацією особи.
У тестовому режимі розпочали відновлення видачі готових документів українцям за кордоном. Пише УНН з посиланням на інформацію ДП "Документ".
Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі,
Деталі
Тим, хто очікує видачу готових документів, необхідно дотримуватись правил:
- Мати SMS-повідомлення про готовність паспорта (отримане після 25 квітня).
- Надати документ, що посвідчує особу заявника (включно з е-паспортом у додатку "ДІЯ").
- Пройти процедуру верифікації та перевірити свої персональні дані.
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